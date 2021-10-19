【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國公債收益率周一延續最近走升的趨勢，其中五年期公債收益率升至2020年2月以來最高水平，且隨著美國聯基金利率期貨預計縮減完成後不久就開始升息，市場已將加息預期提前至2022年第三或第四季，為美元提供支撐；此外，據日本首相岸田文雄表示沒有調整消費稅的計劃，但日本必須發行公債，為旨在幫助公眾抵禦新冠病毒疫情衝擊的政策提供資金，恐令日本財政赤字惡化，令日圓承壓，美元兌日圓穩守114.00低點。

隨著10月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數上漲4點至三個月來最高的80，為2020年11月以來的最大漲幅，數據顯示建築商信心出現近一年來最大增幅，不過美國聯邦準備理事會(FED)公布9月工業及製造業生產分別下降1.3%及0.7%，產能利用率為75.2%，表現皆不及市場預期，美國9月工廠生產創七個月最大降幅，進一步證明供應限制正阻礙經濟成長，使得美元兌日圓於114.44高點承壓。投資人目前將關注FED於周三發布的經濟狀況「褐皮書」，預估今日美元兌日圓支撐於114.00-20，阻力於114.60-80。

2.EUR/US

紐西蘭官方周一公布第三季消費者價格指數(CPI)較前季上漲2.2%，漲幅創下自2010年12月當季以來最大季度漲幅，使得市場預期紐西蘭央行(RBNZ)將進一步收緊貨幣政策，以應對高於預期的通脹，一度推升紐幣匯價，不過受限電限產、疫情等影響，中國第三季度國內生產總值(GDP)同比增速〝破5〞僅4.9%，創下四個季度以來最低水平，同時9月工業產出同比增速為3.1%也創下去年3月以來新低，其中消費雖有所反彈但仍在低位，且固定資產投資亦偏弱，使得中國第四季度及明年上半年經濟持續面臨下行壓力，連帶打擊投資人承擔風險意願，令澳元等風險貨幣承壓，推低歐元兌美元觸及1.1570低點 。

歐洲央行(ECB)管委維斯科表示，推升歐元區通脹的因素或許將持續到明年好一段時間，但強調市場預測ECB於2022年底升息不太符合央行的指引。隨著德國綠黨投票決定進入政府聯盟談話，且民調顯示多數選民支持社民黨領導的聯合政府，使得社民黨的肖爾茨更接近接替梅克爾，德國接近組建聯合政府，支撐歐元兌美元回升至1.1622高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1590-1.1640，阻力於1.1640-70。

3.GBP/US

英國央行(BOE)總裁貝利周日在30國集團(G30)諮詢小組組織的一次線上小組討論發出新的信號，即隨著通脹風險的升高，BOE正準備自新冠危機發生以來首次提高利率，使得投資人預期BOE可能會在今年晚些時候或2022年初成為全球主要央行第一個升息的國家，推升英鎊兌美元至1.3765高點；不過據一項針對英國頂級公司首席財務官的調查顯示，拖累經濟在封鎖後復甦的供應鏈問題將至少持續一年時間，打擊英鎊走勢，兌美元回跌至低點1.3707。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3720-40，阻力於1.3790-1.3810。

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