【時報-台北電】因馬來西亞棕櫚油委員會 (MPOC)預估，全球第二大生產國的今年產量可能下降至1840萬噸，而至年底前毛棕櫚油(CPO)價格將維持於每噸4600林吉特以上；另外，據印尼棕櫚油協會(GAPKI) 報告，由於最大買家印度在原油價格高漲的情況下，亦選擇精煉棕櫚產品，預計今年印尼的原棕油出口量將較去年同期下降54.4%。

周一(10/18)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)1月棕櫚油期貨終場漲1.83%，至每噸4948馬幣（約為1186.71美元），而近月棕櫚油漲1.5%，報每公噸5175馬幣；大連期交所交易最活躍月份豆油漲2.4%，最活躍月份棕櫚油漲近3%。(編輯整理：鄧凱綺) (商品行情網)

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