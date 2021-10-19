【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周一收跌。中國劣於預期的經濟成長數據表現，衝擊了奢侈品股；而大宗商品價格上揚，也增加人們對通膨失控的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.35點或0.50%，為467.04點，中止了過去三個交易日連漲總計2.7%的勢頭。在強勁季度財報表現下，歐股上周表現優異。

受到限電危機、供應鏈瓶頸和房地產產業不穩定等因素衝擊，中國公布的第三季經濟成長表現為過去一年來最差，致全球股市受到影響。

與中國相關聯的奢侈品股，包括LVMH集團、開雲集團(Kering)、愛馬仕(Hermes)皆下跌在1.4%至2.4%之間。中國國家主席習近平呼籲擴大消費稅，也傷害了奢侈品股表現。

比利時材料技術廠優美科(Umicore)大跌3.9%。全球半導體短缺帶給該廠高於預期的影響，該薄膜材料公司下調獲利展望。

法國生技廠Valneva飆升32.8%。該公司新冠肺炎候選疫苗在晚期試驗中獲得正面結果。

在期油漲到每桶85美元情形下，油氣股止跌回升。俄羅斯在十月沒有顯示出增加對歐洲出口天然氣的跡象，歐洲天然氣供應似乎會持續受到擠壓。

倫敦富時指數從近八個月高點回落，跌0.42%。投資人押注英國央行計畫在11月和12月的會議中逐次加息，明年還會有更多動作。

AJ Bell分析師Danni Hewson表示，所有跡象似乎都指向11月會加息，這已經在降溫英國股市；而可以肯定的是，升息無助於解決供應鏈問題。

(時報資訊)