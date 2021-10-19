【時報記者郭鴻慧台北報導】由星展集團及台北富邦銀行統籌主辦鼎固-KY(2923)旗下富樂國際有限公司(富樂國際)6.6億美元聯貸案已完成簽約，本案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行，獲得20家銀行參貸，超額認購率達1.75倍，是2021年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。
鼎固今年宣布首次回台進行住宅開發案，並與宏璟建設共同取得台中14期市地重劃區土地，面積約5,000坪，藉由產業大廠於大台中之群聚效益，激發就業增多的住宅需求。鼎固未來也將透過在台灣不動產項目，加深在台灣的投資佈局。
鼎固指出，富樂國際則為鼎固於香港設立的轉投資公司，旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目，前者是由大型高檔餐飲及購物中心的「日月光中心廣場」與結合甲級辦公樓及服務式公寓所組成的綜合體商業地標；後者為鼎固在上海的第二個旗艦項目，嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，採軌道式經濟地產開發，打造結合商辦大樓、商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案，建設完成後，可望帶動周遭商業活動與地產價值。
鼎固在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發，其後陸續於上海、重慶等地深耕發展，營運穩健，並於2012年12月成功回台上市，目前為台灣營建業中資本額最大的公司。鼎固2020年剔除預收款後的資產負債率53%、淨負債率77% 及現金短債比1.89倍，財務結構穩健，此次銀行團踴躍參與聯貸的熱潮，也顯示市場看好鼎固發展前景。
(時報資訊)
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