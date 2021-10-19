【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】19日，澳洲央行表示，Delta新變體病毒株確實影響到澳洲景氣復甦。不過，這種阻礙只是暫時性的，因為隨著疫苗覆蓋率擴大，經濟成長也將撥雲見日。
根據澳洲央行於19日公布的10月政策會議記錄，當地景氣將在12月恢復成長，但速度可能會比2020年末到2021年初時要來得慢。
澳央行專家學者指出，貨幣緊縮或將拉低房價與貸款成長性。同時，也可能會導致就業機會減少與加薪速度趨緩。因為薪資與通膨都表現地有氣無力下，澳央行重申，在2024年之前不會調高目前0.1%歷史新低利率。
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