【時報-盤中焦點股】1.帆宣(6196)：手握大單擁優勢，5日線上方具有力支撐，多方信心增，早盤續攻揚逾2%。
2.欣興(3037)：外資研究機構ALETHEIA喊出500元目標價，買盤進場逛卡位，大漲5%以上。
3.南電(8046)：基本面就是王道，本土法人當靠山，今日早拉升半根漲停板回月線。
4.車王電(1533)：旗下華德新電巴攻日奏捷，開高急攻漲停板，創逾1個月高點。
5.富邦媒(8454)：雙11倒數計時，1700元形成支撐，資金流入，股價推高2%。
6.茂達(6138)：將大啖英特爾、超微訂單，早盤強漲逾4.5%，重返季線、160元上。
7.中櫃(2613)：鐵礦石需求緩，周一BDI指數連7跌，惟外資轉買超，股價回神漲逾2%。
8.遠雄港(5607)：新收過檢費、同業退出，後續成長動能佳，晨盤點火漲近4%，45.8元再衝多年新高價。
9.再生-KY(1337)：塑化題材不滅，外資相挺，早盤登7.94元漲停價，維持6%以上漲幅。
10.景碩(3189)：Q4業績拚新高，法人調升目標價，股價續漲逾8.5%，創波段新高價。
11.青雲(5386)：比特幣逼近歷史天價，挖礦潮再起，早盤勁揚約6%，觸及5字頭、躍上半年線。
12.朋程(8255)：挾電動車題材，晨盤放量漲5%。
13.光寶科(2301)：基本面佳，訂單能見度達半年，惟利多不漲，早盤跌約3.7%，丟失短均及月線。
14.開發金(2883)：業務穩健、子公司給力，外資連2日買超且擴幅，早盤帶量上攻。
15.中華化(1727)：原物料大漲，概念股攻勢凌厲，無懼遭列警示股，連3日亮燈觸頂，再衝高價47.9元。
16.元禎(1725)：鎖定低碳商機，近期股價衝一波，連兩日拉漲停，攻上30元及逾10年高點。
17.其陽(3564)：9月營收登峰，Q4動能可期，連兩日亮燈漲停，站上逾1年半高峰。
18.聚和(6509)：電動車時代來臨，車用概念股催油門，早盤放量攻頂，衝上波段高點。
19.美琪瑪(4721)：新能源車題材夯，概念股火力全開，今急拉大漲6%，重返130元。
20.東鹼(1708)：原物料喊漲，化工族群營運進補，獲外資連7買，激勵早盤放量登頂，收復各短均線。
21.東洋(4105)：捲疫苗內線風波，總座施俊良遭解任，早盤股價小跌1%內，五日線不保。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：