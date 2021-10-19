【時報-台北電】出口不佳，周一紐約棉花期貨收低；據美國農業部(USDA)週出口銷售報告顯示，2021/2022年的淨銷售額較前一周大幅減少41%，且美國棉花收割工作進展順利，令棉價承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌0.3 %，報每磅107.04美分，3月棉花期貨跌0.05 %，收盤每磅104.95美分。　　　中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21865元人民幣，與前一日增加60元人民幣；庫存方面，截至10月15日，ICE登記庫存29625包。

　分析師表示，由於全球對新疆棉花的抵制，以及中國對澳大利亞進口的禁，故大幅提高了中國國內結轉的預測。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花 #期貨 #USDA #ICE

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
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