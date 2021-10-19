【時報-台北電】出口不佳，周一紐約棉花期貨收低；據美國農業部(USDA)週出口銷售報告顯示，2021/2022年的淨銷售額較前一周大幅減少41%，且美國棉花收割工作進展順利，令棉價承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌0.3 %，報每磅107.04美分，3月棉花期貨跌0.05 %，收盤每磅104.95美分。 中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21865元人民幣，與前一日增加60元人民幣；庫存方面，截至10月15日，ICE登記庫存29625包。
分析師表示，由於全球對新疆棉花的抵制，以及中國對澳大利亞進口的禁，故大幅提高了中國國內結轉的預測。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：