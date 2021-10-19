秀泰集團除了岡山複合商場及影城明年1月開幕，接手的MLD台鋁影城，也將在今年11月開幕，秀泰集團總經理廖偉銘在拜會高雄經發局長廖泰翔時表示，秀泰集團目前在全台共有15家影城、5處複合式商場，會持續投資並深耕高雄，預計至少將拓展3至5處據點。

高雄經發局19日表示，台灣流行商場及影城指標業者秀泰集團，18日拜會高雄市政府經發局，洽談岡山、台鋁2處投資案進度，有感日前城中城火災憾事，總經理廖偉銘現場表示，集團將捐贈3,000組住宅用火災警報器，幫助弱勢家戶提昇居家防火安全。

高雄經發局長廖泰翔與秀泰集團總經理廖偉銘會面時表示，非常感謝秀泰集團關切弱勢家戶居住安全，並不畏疫情，持續投資高雄，除了目前正在施工、預計明年1月在岡山開幕的秀泰生活影城外，也將接手MLD台鋁影城，現正重新裝修，今年11月將重新開幕，兩投資案為高雄創造更多工作機會與打造優質休閒場域。

廖泰翔指出，高市府透過橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區，打造南北雙引擎，推動高雄產業轉型升級，吸引更多國際大廠投資落地，相對園區周邊的住宿、生活設施等需求也不斷提高，相信秀泰集團的投資，將滿足更多科技白領需求，吸引更多科技人才，經發局也將透過投資高雄事務所，指派專案經理服務，全力協助排除障礙，讓秀泰及每一件投資案，都能如期如質開始營運。

秀泰集團總經理廖偉銘表示，秀泰集團目前在全台共有15家影城、5處複合式商場，會持續投資並深耕高雄，預計至少將拓展3至5處據點。

他表示，日前城中城火災讓人遺憾與難過，集團秉持投資高雄、回饋高雄理念，決議率先捐出3,000組住宅用火災警報器，全數交由高雄市政府統籌使用，未來岡山、台鋁據點也會全力配合政府防災演練，做好消防安檢，也盼藉此拋磚引玉，號召更多企業一起為弱勢家戶的居住安全努力。

經發局指出，秀泰集團已確定將進駐今年底前完工的「岡山樂購站前廣場」，該廣場A區街邊店，已於今年4月起陸續開幕，包含UNIQLO、NET、藏壽司和健身工廠等知名業者，都已進駐，至於B區複合商場及影城將由秀泰集團經營，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院。

(時報資訊)