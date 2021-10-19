秀泰集團除了岡山複合商場及影城明年1月開幕，接手的MLD台鋁影城，也將在今年11月開幕，秀泰集團總經理廖偉銘在拜會高雄經發局長廖泰翔時表示，秀泰集團目前在全台共有15家影城、5處複合式商場，會持續投資並深耕高雄，預計至少將拓展3至5處據點。
高雄經發局19日表示，台灣流行商場及影城指標業者秀泰集團，18日拜會高雄市政府經發局，洽談岡山、台鋁2處投資案進度，有感日前城中城火災憾事，總經理廖偉銘現場表示，集團將捐贈3,000組住宅用火災警報器，幫助弱勢家戶提昇居家防火安全。
高雄經發局長廖泰翔與秀泰集團總經理廖偉銘會面時表示，非常感謝秀泰集團關切弱勢家戶居住安全，並不畏疫情，持續投資高雄，除了目前正在施工、預計明年1月在岡山開幕的秀泰生活影城外，也將接手MLD台鋁影城，現正重新裝修，今年11月將重新開幕，兩投資案為高雄創造更多工作機會與打造優質休閒場域。
廖泰翔指出，高市府透過橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區，打造南北雙引擎，推動高雄產業轉型升級，吸引更多國際大廠投資落地，相對園區周邊的住宿、生活設施等需求也不斷提高，相信秀泰集團的投資，將滿足更多科技白領需求，吸引更多科技人才，經發局也將透過投資高雄事務所，指派專案經理服務，全力協助排除障礙，讓秀泰及每一件投資案，都能如期如質開始營運。
秀泰集團總經理廖偉銘表示，秀泰集團目前在全台共有15家影城、5處複合式商場，會持續投資並深耕高雄，預計至少將拓展3至5處據點。
他表示，日前城中城火災讓人遺憾與難過，集團秉持投資高雄、回饋高雄理念，決議率先捐出3,000組住宅用火災警報器，全數交由高雄市政府統籌使用，未來岡山、台鋁據點也會全力配合政府防災演練，做好消防安檢，也盼藉此拋磚引玉，號召更多企業一起為弱勢家戶的居住安全努力。
經發局指出，秀泰集團已確定將進駐今年底前完工的「岡山樂購站前廣場」，該廣場A區街邊店，已於今年4月起陸續開幕，包含UNIQLO、NET、藏壽司和健身工廠等知名業者，都已進駐，至於B區複合商場及影城將由秀泰集團經營，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：