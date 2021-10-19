【時報-台北電】宏碁(2353)傳出一周二度遭駭。公司表示，近期偵測到一起針對印度售後服務系統的攻擊，該組織後續更針對台灣系統發動攻擊。在偵測到異常後已立即啟動資安應變程序，而該事件所攻擊的台灣系統未涉及客戶資訊。相關事件已通報當地執法機關及有關政府單位，此事件對於營運未造成中斷且對財務業務無重大影響。（編輯整理：張嘉倚）
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【時報-台北電】宏碁(2353)傳出一周二度遭駭。公司表示，近期偵測到一起針對印度售後服務系統的攻擊，該組織後續更針對台灣系統發動攻擊。在偵測到異常後已立即啟動資安應變程序，而該事件所攻擊的台灣系統未涉及客戶資訊。相關事件已通報當地執法機關及有關政府單位，此事件對於營運未造成中斷且對財務業務無重大影響。（編輯整理：張嘉倚）
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