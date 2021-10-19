【時報-台北電】好壞消息參半，周一歐美原油期貨錯綜；數據顯示，中國9月原油日加工量較上月下降0.7%，來到1370萬桶/日，為去年5月以來最低。加上美國政府宣布11月起，有條件解除外國旅客旅遊限制，市場預期能源及燃料需求將持高。

然而美國9月工廠生產下滑1.3%，創7個月以來新低，主因為全球半導體供應持續短缺打壓汽車生產，投資人擔憂供應限制恐使經濟成長受阻，拖累終場油價漲跌互見；其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.16美元，報每桶82.44美元；11月熱燃油跌0.02美元，報每加侖2.55美元；11月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.49美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.53美元，報每桶84.33美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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