【時報-台北電】19日開盤，三大指數開盤漲跌不一，滬指跌0.16%，報3562.30點；深成指漲0.02%，報14352.93點；創指漲0.53%，報3293.80點，隨後向上觸及3300點。

白酒板塊開盤反彈，金種子酒、古井貢酒、中糧科技、皇台酒業、酒鬼酒、迎駕貢酒等漲幅居前。煤炭概念拉升，蘭花科創漲超7%，昊華能源、雲煤能源、恒源煤電跟漲。華為汽車板塊上揚，中熔電氣漲超11%，小康股份、星雲股份、祥鑫科技跟漲。儲能板塊走高，申菱環境漲停，寧德時代漲1.51%股價再創新高，芯能科技、盛弘股份跟漲。（飲酒過量 有害健康）（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #深成指 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29196.34 +170.88(0.59%)
13:06
南韓KOSPI
3027.12 +20.44(0.68%)
13:06
香港恆生
25715.96 +306.21(1.21%)
13:11
上證指數
3595.58 +27.44(0.77%)
13:11
深圳成指
14491.84 +141.82(0.99%)
13:11
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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