【時報-台北電】19日開盤，三大指數開盤漲跌不一，滬指跌0.16%，報3562.30點；深成指漲0.02%，報14352.93點；創指漲0.53%，報3293.80點，隨後向上觸及3300點。
白酒板塊開盤反彈，金種子酒、古井貢酒、中糧科技、皇台酒業、酒鬼酒、迎駕貢酒等漲幅居前。煤炭概念拉升，蘭花科創漲超7%，昊華能源、雲煤能源、恒源煤電跟漲。華為汽車板塊上揚，中熔電氣漲超11%，小康股份、星雲股份、祥鑫科技跟漲。儲能板塊走高，申菱環境漲停，寧德時代漲1.51%股價再創新高，芯能科技、盛弘股份跟漲。（飲酒過量 有害健康）（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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