【時報-台北電】由於近期全球能源價格飆升，導致冶煉企業成本上漲，加上歐洲許多冶煉廠的減產預期，導致鋅價高漲，但高昂的價格令下游接受度低，使得廠商多持觀望保守態度，同時電力價格提升也會增加下游生產成本增加，令終端訂單降低。

終場周一(10/18)倫敦(LME)期鋅下跌2.58%，較前一日下跌98美元，報每公噸3,696.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#鋅價 #LME

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
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