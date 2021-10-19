【時報-台北電】需求趨緩，周一亞洲天然橡膠期貨全面轉跌；由於中國第三季度經濟增長趨緩，受到電力短缺和供應鏈瓶頸，重大波動的影響，致經濟增長創近一年以來最慢，引發市場需求下滑擔憂，打壓天然期膠價格全面回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌1.1 %，報每公斤224日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.5%，報每公斤188.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.41%，收於每噸14690元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場漲跌互見，其中大馬市場仍續漲，受國際油價上漲支撐，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB跌1.05%，報每公斤61.30泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.7%，報現貨價每公斤177.75美分。

周二吉隆坡橡膠市場適逢Maulidur Rasul 慶祝活動休市。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#橡膠 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
紐約近月天然氣
4.989 -0.42
紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

延伸閱讀