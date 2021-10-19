【時報-台北電】美債利率續揚，紐約期金連2跌；隨著美國10年期公債殖利率續漲1.6%，削弱了黃金吸引力，令期金價格連續2個交易日下跌。但由於中國經濟成長放緩，加上投資人對通膨上升跡象仍擔憂，故限制了終場跌幅。

　分析師認為，若美國聯準會(Fed)年底前將縮減購債，則將可能會削弱金價的底部支撐。其中紐約期金跌幅0.2%，白銀跌0.4%。

　周一(10/18)收盤報價，12月黃金跌2.6美元，報每盎司1765.7美元，12月白銀跌0.09美元，報每盎司23.26美元，1月白金跌21美元，報每盎司1037.9美元，12月鈀金跌63.5美元，報每盎司2013.1美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#期金 #黃金

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
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