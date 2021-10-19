ABF三雄龍頭南電（8046）強勢回歸，看待族群前景最積極也最神準的高盛證券出手，提出三大樂觀理由，將推測合理股價調升到666元，刷新自身保持的高峰紀錄，同時，把景碩（3189）股價預期提高到310元，獨居各大外資研究機構最高。

高盛證券預估，ABF產業受惠內容升級趨勢，定價動能可望比預期更為強勁，短期來看，南電、景碩、欣興很可能都會繳出強勁的第三季財報，且從歷史軌跡不難發現，ABF三雄獲利突破預期，通常也是股價驅動力。

高盛提出三大催化劑（catalysts），看好ABF指標股股價續端出強勢表現：一、ABF於第四季、2022年上半年將繼續漲價。二、英特爾與超微（AMD）新CPU平台滲透率提高，且提高採用先進封裝解決方案。三、加密貨幣的挖礦需求動能正在回溫，象徵GPU有上檔空間。

市場近期對大陸限電的影響，依舊不敢輕忽，高盛證券相當了解市場擔憂，調查後發現，三家台系ABF廠商在大陸產能極其有限，甚至大陸占全球ABF產能也不過只有8％。根據高盛情境分析，假設三家ABF廠因大陸缺電，當地廠房2022年遭遇每周停工一天的嚴苛要求情況，對2022年的獲利影響，也只會比高盛預期的遜色1～3％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意