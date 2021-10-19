【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4307元，較前一交易日貶值0.07分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月19日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4307元，1歐元對人民幣7.4685元，100日元對人民幣5.6270元，1港元對人民幣0.82679元，1英鎊對人民幣8.8310元，1澳大利亞元對人民幣4.7660元，1新西蘭元對人民幣4.5582元，1新加坡元對人民幣4.7672元，1瑞士法郎對人民幣6.9631元，1加拿大元對人民幣5.1953元，人民幣1元對0.64834馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0636俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2825南非蘭特，人民幣1元對184.38韓元，人民幣1元對0.57110阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58324沙特里亞爾，人民幣1元對48.4341匈牙利福林，人民幣1元對0.61381波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9962丹麥克朗，人民幣1元對1.3467瑞典克朗，人民幣1元對1.3089挪威克朗，人民幣1元對1.45225土耳其里拉，人民幣1元對3.1761墨西哥比索，人民幣1元對5.2003泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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