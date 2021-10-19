【時報-台北電】因全球主要經濟體美國和中國經濟數據疲弱，在增長放緩需求前景不明情況下，致倫敦(LME)周一(10/18)期銅價格最終下跌，但由於供應吃緊，庫存持續下降，則限制了銅價跌幅。倫敦金屬交易所（LME）註冊倉庫銅庫存降至數十年來的最低水準，盤中稍早，銅價一度觸及10,452.5美元，距離5月創下的10,747.5美元的歷史紀錄高位只有一步之遙。

分析師表示，受限電減產、房地產龍頭債務困境、供應鏈短缺等影響，中國三季度GDP同比增長4.9%，為一年以來最低，而美國9月工廠生產也創7個月來的最大降幅，但銅價短期走勢將取決於LME倉庫能否緩解供應緊張，目前尚不清楚交易所庫存降至低點是否意味著真正的短缺，但需求上升也表示銅價長線基本面利多看好。

終場周一(10/18)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲614美元，報每公噸37,814美元；期鎳下跌23美元，報每公噸19,997美元；期鋅下跌98美元，報每公噸3,696.5美元；期鋁下跌4美元，報每公噸3,167.5美元；期銅下跌85美元，報每公噸10,196美元；期鉛上漲40.5美元，報每公噸2,378美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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