【時報-台北電】鐵礦石需求緩，周一BDI指數連7跌；受中國鐵礦石需求放緩，令海岬型船運價減少近3400美元，抵銷了巴拿馬型船運價，因煤炭貿易情況良好所帶來的收益，終場波羅的海乾散貨BDI指數下跌2.5%，為連續7個交易日走弱。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌122點，收4732點，跌幅2.5%；海岬型運費指數(BCI)下跌409點，收7358點，跌幅5.3%；其平均日租金為每艘61026美元，減少3391美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲26點，收作4091點，漲幅0.6%，其平均日租金為每艘36818美元，增加234美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲19點，收作3595點，漲幅0.5%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#BDI #BCI #BPI

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
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