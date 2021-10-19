【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)聚焦光源、感測(Sensing)及隔離(光耦)三大光電半導體應用多年，相關產品出貨量均位居全球前3名，受惠於終端各項應用需求強勁，光寶科光電事業部副總經廖守彥表示，目前訂單能見度達6個月，看好明年光電事業部成長動能。

光寶科深耕光電半導體領域，擁有46年LED封裝經驗，並聚焦光源、感測及隔離(光耦)三大應用，佔光電事業部營收約90%，為全方位光電半導體解決方案供應商，其中光耦合器因具備安全性及可靠性，適合電源模組、5G基建、工業控制/工業自動化及電動車充電系統等各項應用，預估光耦建構安全可靠的電氣系統2021年到2024年年複合成長率達10%到15%；受惠於光耦合器需求強勁，尤其是高階光耦合器應用高度成長，光寶科預估，明年光耦合器可望成長15%到20%，至於光耦合器價格會不會調漲，光寶科表示，還是要看供需狀況。

在感測及光源方面，隨著安防監控、手機/穿戴裝置光電感測、自動移動機器(人)、AR擴增實境需求成長，預估光電感測2021年到2024年年複合成長率可達25%到30%；LED光源因廣泛應用於車用照明、創意顯示光源、UV-C消毒殺菌及指示光源等各領域，預期LED光源引領智慧節能新趨勢2021年到2024年年複合成長率為10%到15%。

受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、安防、工控應用等市場需求穩定成長，以及電動車充電產品出貨放量，光寶科光電事業部第3季營收為83.79億元，年成長7%，佔營收比重為20%，累計前3季合併營收為249.61億元，年增19%，營收佔比21%。

廖守彥表示，目前訂單能見度達6個月，明年第1季訂單亦已到位，看好明年光電事業部成長動能。

(時報資訊)

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