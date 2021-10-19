【時報-台北電】周一美股漲跌互見，漲跌幅-0.10至0.84％，那斯達克與標普500指數雙雙連4日走高；美股四大指數短期偏多整理。台股周一擁外資連三日買、惟買超金額大減至32.8185億元，9日K值突破50，後市多方仍有機會；周二10月台指期開盤上漲79點，為16721點，金融期及電子期聯袂開高。台股開盤為16791.12點，漲85.66點，隨後多方加快腳步，上漲逾百點。
類股齊揚，玻陶股最為凌厲，類股漲幅超過2%。車王電(1533)、元禎(1725)、華冠(8101)、宏旭-KY(2243)、泰福-KY(6541)位居上市漲幅榜。台積電 (2330)走高到598元，叩關6字頭；聯電(2303)、聯發科(2454)上揚但漲幅有限。貨櫃三雄方面，長榮(2603)止跌小揚，萬海(2615)、陽明(2609)先後翻紅。
回顧昨日，台股走勢受挫，航運族群受SCFI運價指數下挫衝擊，由貨櫃三雄帶頭下殺，大盤一度退到16700之下，臨收賣單調節台積電、買單拉抬貨櫃三雄，多空再掀激戰，大盤最終收低75.73點、為16705.46點，成交值縮減至2693.8億元。
台股擁外資連三日買、惟買超金額大減至32.8185億元，投信賣超6.3463億元，自營商買超2.5447億元，三大法人買超29.01億元。八大官股券商近二日逢高賣超60億餘元。惟近二日官股券商逆勢大敲大成鋼4億多元，台驊投控、台達電各2億元以上，另晶心科、欣興、裕民、聯茂、台肥、金像電、儒鴻等，都各在5,000萬元至2億元之間，不再獨愛台積電等大型龍頭權值股。
元富投顧指出，10月全球股市忽多忽空，上下波動相當大，也不容易掌握，美國加速縮減QE及通膨高漲，仍是美股多頭反攻的變數，加上中國限電、調漲電價以及中國恆大後續的財務情況，也都考驗多頭的持股信心，目前台股短線暫時化解破16000年線的壓力，但上檔16800~17000月線、季線尚未有攻擊量突破，16200~17000區間來回震盪，利用拉回汰弱換強。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：