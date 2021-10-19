【時報-台北電】周一美股漲跌互見，漲跌幅-0.10至0.84％，那斯達克與標普500指數雙雙連4日走高；美股四大指數短期偏多整理。台股周一擁外資連三日買、惟買超金額大減至32.8185億元，9日K值突破50，後市多方仍有機會；周二10月台指期開盤上漲79點，為16721點，金融期及電子期聯袂開高。台股開盤為16791.12點，漲85.66點，隨後多方加快腳步，上漲逾百點。

類股齊揚，玻陶股最為凌厲，類股漲幅超過2%。車王電(1533)、元禎(1725)、華冠(8101)、宏旭-KY(2243)、泰福-KY(6541)位居上市漲幅榜。台積電 (2330)走高到598元，叩關6字頭；聯電(2303)、聯發科(2454)上揚但漲幅有限。貨櫃三雄方面，長榮(2603)止跌小揚，萬海(2615)、陽明(2609)先後翻紅。

回顧昨日，台股走勢受挫，航運族群受SCFI運價指數下挫衝擊，由貨櫃三雄帶頭下殺，大盤一度退到16700之下，臨收賣單調節台積電、買單拉抬貨櫃三雄，多空再掀激戰，大盤最終收低75.73點、為16705.46點，成交值縮減至2693.8億元。

台股擁外資連三日買、惟買超金額大減至32.8185億元，投信賣超6.3463億元，自營商買超2.5447億元，三大法人買超29.01億元。八大官股券商近二日逢高賣超60億餘元。惟近二日官股券商逆勢大敲大成鋼4億多元，台驊投控、台達電各2億元以上，另晶心科、欣興、裕民、聯茂、台肥、金像電、儒鴻等，都各在5,000萬元至2億元之間，不再獨愛台積電等大型龍頭權值股。

元富投顧指出，10月全球股市忽多忽空，上下波動相當大，也不容易掌握，美國加速縮減QE及通膨高漲，仍是美股多頭反攻的變數，加上中國限電、調漲電價以及中國恆大後續的財務情況，也都考驗多頭的持股信心，目前台股短線暫時化解破16000年線的壓力，但上檔16800~17000月線、季線尚未有攻擊量突破，16200~17000區間來回震盪，利用拉回汰弱換強。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意