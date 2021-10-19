蘋果周一舉行第二場秋季發表會，主題圍繞在Mac及音樂內容上，中時新聞網特別整理5大重點讓你一次了解發表會內容。全新的MacBook Pro擁有14及16吋兩種選擇，並首度在螢幕上增加與iPhone相同瀏海設計，令人耳目一新；另外，傳聞已久的AirPod 3也在發表會上亮相，融合AirPods與AirPods Pro的外觀，但功能上少了入耳式耳塞、主動降噪跟通透模式；Apple Music提供聲控訂閱內容，只要呼喚Siri就能使用全新情境的歌單，蘋果盼能透過此舉擴大消費者市場。

▲全新兩款MacBook Pro亮相

蘋果為MacBook Pro進行有史以來最大的更新，兩種尺寸如傳聞所說分為14與16吋，且為了增加全螢幕的體驗效果，邊框縮窄只剩下3.5公釐，但增加瀏海設計，不過目前傳出只有在一般使用時才會顯現，其他如剪影片、玩遊戲時仍維持整條都遮蔽的狀況。

另外，在MacBook Pro功能上，主要有3大亮點回歸，包括MagSafe回歸帶來的快充功能，可在30分鐘內充入50%的電量，此外，蘋果也移除觸控條，藉此增加打字空間與觸控面板，最後則是SD卡槽的回歸，用戶可以更方便的讀取記憶卡內容。

▲M1 Pro與M1 Max晶片

新MacBook Pro亮相，推出14及16吋螢幕新尺寸。（圖／美聯社） 蘋果在發表會上也公開全新的M1系列晶片，包括M1 Pro與M1 Max晶片，M1 Pro晶片具備最高16核心的GPU，速度可比M1快2倍，同時支援高達32GB RAM，並具備高達200 GB/s的記憶體頻寬，但該系列並無開放讓用戶自行申級。

M1 Max則是建立在M1 Pro的升級晶片，提供400 GB/s的記憶體頻寬，且最高支援64GB RAM，是M1晶片記憶體頻寬的6倍。

整體而言，M1 Pro與M1 Max的CPU比M1晶片再提升約70%的性能，GPU速度方面，M1 Pro比M1快2倍，M1 Max則比M1還要快4倍。

▲AirPods 3升級

AirPods 3如傳聞所說在蘋果第二場秋季發表會現身，外觀結合AirPods與AirPods Pro，但功能上，相對較高階的AirPods Pro而言，少了入耳式耳塞、通透模式與主動降躁功能。

此外，AirPods 3續航力單耳為6小時，若搭配充電盒可達到30小時。聲音品質方面，則搭載AAC-ELD高階語音解碼器，提供Full HD的音質，值得注意的是，AirPods 3售價為5990元起，日後將開放在台灣訂購，首波於26日上市。

▲聲控方案的Apple Music

此次蘋果發會另一主軸聚焦在Apple Music上，推出Apple Music 聲控方案，使用者可以透過Siri要求播放想要聽的歌單或曲風，台灣也在首波開放訂閱聲控方案的名單上，每個月月費為75元。

▲HomePod mini新色上市

發表會推出Air Pods 3耳機。（圖／路透社） HomePod mini則推出3款新色，包括橘色、黃色及藍色，加上原有的太空灰及白色，全部色系達5種，此外，喇叭的編織網面、電源線及觸控介面都統一配色，讓整體更為俐落，預計在11月發售，售價落在99美元。

HomePod mini推出3種新色。（圖／蘋果官網）

(時報資訊)