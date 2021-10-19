【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16791.12點，漲85.66點；總計480家漲、170家跌、148家持平；委買4043300張、委賣1650732張；總成交值29.02億元。

(時報資訊)

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