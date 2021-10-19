【時報記者任珮云台北報導】美國九月零售銷售與中國出口年增率皆意外優於預期，而摩根士丹利及高盛等大型銀行受惠併購與股票交易收入成長，繳出亮麗財報，雖通膨與升息預期持續增溫，但市場消化數據後，美國十年債殖利率不升反降，風險胃納改善，激勵全球股市上漲。依據統計，過去一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近周資金淨流入194億美元，主要流入美國股市133億美元，全球、中國、亞太及新興市場股市亦分別有29億、13億、6億及0.5億美元的資金淨流入，而日本、歐洲、拉美及東歐股市則為4.2億、1億、0.5億及0.3億美元的資金淨流出。

安聯投信分析，美股上周開跑的第三季財報截至目前表現正向，加上美國最新首次申請失業救濟金人數也降至2020年3月以來最低水平，激勵美股於上周後半出現反彈，四大指數單周全數收紅，其中以科技成長股為主的那斯達克及費城半導體兩大指數則繳出2%以上漲幅。展望後市，投資應留意包括美國財政政策進度、服務業復甦狀況、就業數據、疫情發展與供應鏈狀況等指標。在股市的投資主軸上，則建議宜著重在具定價能力的公司、獲利穩定成長的公司及受惠疫情復甦的服務業、乾淨能源與電動車等。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，聯準會政策以及接下來的縮減購債動向已引發很多市場參與者的擔憂，我們則認為這已經相當程度被預期會發生，不至於造成顯著的衝擊。目前的聯準會相當鴿派，相較於2013年的鷹派態度而言，因此未來三至六個月不至於重演相同情境。預期未來利率仍將維持穩定、通膨預期也將減緩，關注於縮債對實質利率的影響。整體而言，展望仍相當正面。

(時報資訊)