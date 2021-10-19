【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股消息面：
1.美國9月工業生產意外月減1.3%，市場預估值為成長0.2%左右，產能利用率為75.2%，與預期值76.5%差不多。
2.美元指數盤中一度漲至94.17點，主要受到美債殖利率上揚影響。不過，指數最後下跌0.02%，為93.95點。
3.市場避險升溫，國際金價卻滑落。紐約期金收跌0.2%，每盎司為1765.7美元。紐約現金跌0.1%，至每盎司1765.14美元。
4.因天然氣求過於供，因此國際油價盤中曾上揚，再創多年新高，但收盤時漲跌互見。紐約期油最高曾見83.87美元，收市每桶82.44美元，升16美分或0.19%。同時，倫敦布蘭特期油高點曾見86.04美元創3年新高，收市每桶為84.33美元，跌53美分或0.62%。
5.比特幣目前在61,977.5美元附近，跌0.55%。
(時報資訊)
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