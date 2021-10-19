【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股消息面：

1.美國9月工業生產意外月減1.3%，市場預估值為成長0.2%左右，產能利用率為75.2%，與預期值76.5%差不多。

2.美元指數盤中一度漲至94.17點，主要受到美債殖利率上揚影響。不過，指數最後下跌0.02%，為93.95點。

3.市場避險升溫，國際金價卻滑落。紐約期金收跌0.2%，每盎司為1765.7美元。紐約現金跌0.1%，至每盎司1765.14美元。

4.因天然氣求過於供，因此國際油價盤中曾上揚，再創多年新高，但收盤時漲跌互見。紐約期油最高曾見83.87美元，收市每桶82.44美元，升16美分或0.19%。同時，倫敦布蘭特期油高點曾見86.04美元創3年新高，收市每桶為84.33美元，跌53美分或0.62%。

5.比特幣目前在61,977.5美元附近，跌0.55%。

(時報資訊)

#美股 #美元指數 #美債殖利率 #國際金價 #紐約期金

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29196.34 +170.88(0.59%)
13:06
南韓KOSPI
3027.12 +20.44(0.68%)
13:06
香港恆生
25715.96 +306.21(1.21%)
13:11
上證指數
3595.58 +27.44(0.77%)
13:11
深圳成指
14491.84 +141.82(0.99%)
13:11
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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