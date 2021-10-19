【時報記者莊丙農台北報導】台灣高鐵(2633)宣布11月8日起再增班，每周提供1016班次旅運服務，並同步回復自由座。這次增班，是從8月起連續四次增班，班次逐漸恢復到5月本土疫情爆發前的水準。
今年5月本土疫情爆發，台灣高鐵大幅縮減班次，並實施全車對號座。隨著疫情逐漸穩定，台灣高鐵在8月開始增班，昨天首度出現4月8日以來沒有新增本土、境外移入，也沒有死亡個案的「三零」，台灣高鐵也同步宣布再次增班，恢復每周1016班次旅運服務。
高鐵公司表示，11月回復自由座服務後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡/一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座，通勤尖峰車次之自由座車廂數將視需要調整為4至8節。
營收部分，5月疫情爆發，反映在台灣高鐵6月營收上，單月降至4.01億元，不過，8月已經回升到16.21億元，9月更進一步來到21.47億元，隨著疫情控制，五倍券、國旅發威，台灣高鐵單月營收短期有望提高到30億元以上。
(時報資訊)
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