時報-商情早報

1.美債利率續揚，紐約期金連2跌。

2.LME：10/18期銅收10196.00美元/公噸，跌85.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.16美元，每桶為82.44美元。

4.西德州原油上漲0.23美元，每桶為82.62美元。

5.10/18BDI運費指數為4732.00。

6.10/18SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌1.00美分。

7.NYCE：12月棉花跌0.29美分，每磅為107.04美分。

8.CBOT：12月黃豆粉漲1.30美元，每公噸為317.90美元。

9.10/19TRJ-CRB下跌1.38，為237.89。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)18日收盤均價2.64美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美債利率續揚，紐約期金連2跌；隨著中國經濟成長放緩，加上美國10年期公債殖利率持續走高，削弱黃金吸引力，令期金價格連續2個交易日下跌，但由於投資人對通膨上升跡象仍擔憂，故限制了終場跌幅，其中紐約期金跌幅0.2%，白銀跌0.4%；周一(10/18)收盤報價，12月黃金跌2.6美元，報每盎司1765.7美元，12月白銀跌0.09美元，1月白金跌21美元，12月鈀金跌63.5美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-經濟數據疲弱，銅價下跌；因全球主要經濟體美國和中國經濟數據疲弱，在增長放緩需求前景不明情況下，致倫敦(LME)周一(10/18)期銅價格最終下跌，但由於供應吃緊，庫存持續下降，則限制了銅價跌幅。倫敦金屬交易所（LME）註冊倉庫銅庫存降至數十年來的最低水準，盤中稍早，銅價一度觸及10,452.5美元，距離5月創下的10,747.5美元的歷史紀錄高位只有一步之遙。終場周一指標期銅下跌85美元；期錫上漲614美元；期鎳下跌23美元；期鋅下跌98美元；期鋁下跌4美元；期鉛上漲40.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-好壞消息參半，周一歐美原油期貨錯綜；數據顯示，中國9月原油日加工量降至去年5月以來最低，加上美國政府宣布11月起，有條件解除外國旅客旅遊限制，市場預期能源及燃料需求將持高；然而美國9月工廠生產下滑1.3%，創7個月以來新低，拖累終場油價漲跌互見；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.16美元，漲幅0.2%，報82.44美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.53美元，跌幅0.6%，報84.33美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-鐵礦石需求緩，周一BDI指數連7跌；受中國鐵礦石需求放緩，令海岬型船運價減少近3400美元，抵銷了巴拿馬型船運價，因煤炭貿易情況良好所帶來的收益，終場波羅的海乾散貨BDI指數下跌2.5%，為連續7個交易日走弱；其中最新報價BDI指數下跌122點，收4732點，跌幅2.5%；BCI指數下跌409點，收7358點，跌幅5.3%；BPI指數上漲26點，收作4091點，漲幅0.6%；BSI指數上漲19點，收作3595點，漲幅0.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求趨緩，周一亞洲天然橡膠期貨全面轉跌；由於中國第三季度經濟增長趨緩，受到電力短缺和供應鏈瓶頸，重大波動的影響，致經濟增長創近一年以來最慢，引發市場需求下滑擔憂，打壓天然期膠價格全面回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌1.1 %，報每公斤224日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.5%，報每公斤188.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.41%，收於每噸14690元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨收高，從早盤跌勢中反彈，因交易員關注在預期的美國每周出口檢驗數據，並擔心化肥價格上漲可能會限制未來的玉米種植，在豆油和全球植物油市場走強的提振下，大豆期貨也上漲，小麥期貨跟隨堅挺走勢，終場11月大豆漲3.75美分，報1221.5美分， 12月玉米漲7美分，報532.75美分，12月小麥漲2.25美分，報736.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-出口不佳，周一紐約棉花期貨收低；據美國農業部(USDA)週出口銷售報告顯示，2021/2022年的淨銷售額較前一周大幅減少41%，且美國棉花收割工作進展順利，令棉價承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌0.3 %，報每磅107.04美分，3月棉花期貨跌0.05 %，收盤每磅104.95美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走跌，需求動能較不連續，市場報價稍有回落，買家問價動作減少，整體市場報價部份下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.08%，報3.850美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz持平，報2.657美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.471美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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