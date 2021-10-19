【時報-台北電】美債利率續揚，紐約期金連2跌；隨著中國經濟成

長放緩，加上美國10年期公債殖利率持續走高，削弱黃金吸引力，

令期金價格連續2個交易日下跌，但由於投資人對通膨上升跡象仍

擔憂，故限制了終場跌幅。(編輯整理：王聖為)

時報- 10/18NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/18 10/15 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1765.70 1768.30 -2.60

12月白銀(美元/盎司) 23.26 23.35 -0.09

1月白金(美元/盎司) 1037.90 1058.90 -21.00

12月鈀金(美元/盎司) 2013.10 2076.60 -63.50

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
紐約近月天然氣
4.989 -0.42
紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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