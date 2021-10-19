【時報-台北電】中利集團與中國華電集團寧夏分公司擬在寧夏回族自治區範圍內收購或者共同合作開發1GW以上規模光伏電站專案，以及在寧夏回族自治區範圍內開展不低於1GW分散式光伏電站開發建設合作或合資發展。

中利集團與中國華電寧夏分公司簽訂《開發戰略合作框架協議》，中國華電寧夏分公司在區域內自行開發的光伏專案，在合法合規的前提下優先採用中利集團的元件、電纜、支架等產品及EPC總承建；共同在寧夏區域內打造「"全國低碳智慧綠能示範縣」等等。

中利集團表示，此次公司與中國華電集團有限公司簽訂戰略合作協定，是公司首次全面推進區域內集中式光伏電站及分散式光伏電站共同開發的有益嘗試，為公司在整縣推進及推廣6+1綠色智慧光伏專案的方案設計提供新思路。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)