【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤上漲79點，為16721點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週一下跌55點至16725點。價差方面，台指期轉為正價差19.54點，電子期轉為正價差0.32點，金融期轉為逆價差-1.2點。現貨部分，三大法人買超29.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1210口至-9384口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1352口至-19002口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1557口至-4892口。

永豐期貨表示，籌碼面來看，外資買超32.82億，三大法人合計買超29.02億，技術面來看，台股目前面臨月線反壓，若要突破壓力需外資帶量，預期短期呈現上有壓、下有撐的整理格局。

(時報資訊)