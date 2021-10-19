【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211018)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

日月光投控(3711) 富強鑫(6603) 力成(6239) 南紡(1440) 頎邦(6147)

新美齊(2442) 環球晶(6488) 至上(8112) 越峰(8121) 力致(3483)

2.連續賣超四日的股票：

大江(8436) 台燿(6274) 中光電(5371) 順達(3211)

3.連續賣超三日的股票：

永捷(4714) 彩晶(6116) 廣運(6125)

4.連續賣超二日的股票：

統一(1216) 晟德(4123) 建錩(5014) 晶心科(6533) 宜鼎(5289)

盛餘(2029) 集盛(1455) 陽明(2609) 華榮(1608) 台驊投控(2636)

彰源(2030) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 世界(5347)

台玻(1802) 榮成(1909) 東洋(4105) 中裕(4147) 泰博(4736)

英濟(3294) 光磊(2340) 國碩(2406) 華容(5328) 強茂(2481)

台半(5425) 朋程(8255) 系統電(5309) 太景*-KY(4157) 磐儀(3594)

5.轉買為賣的股票：

台積電(2330) 網家(8044) 寶成(9904) 潤泰新(9945) 台泥(1101)

聯電(2303) 明基材(8215) 精技(2414) 群創(3481) 康普(4739)

誠美材(4960) 統振(6170) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 中天(4128)

中美實(4702) 漢磊(3707) 聯亞(3081) 盟立(2464) 建漢(3062)

聯詠(3034) 臺企銀(2834) 三商壽(2867) 威盛(2388) 技嘉(2376)

凌陽(2401) 大同(2371) 精華(1565) 裕隆(2201) 矽格(6257)

貿聯-KY(3665) 超豐(2441) 同致(3552) 聯強(2347) 台化(1326)

台聚(1304) 亞聚(1308) 永光(1711) 華航(2610) 長榮航(2618)

京元電子(2449) 中美晶(5483) 合晶(6182) 太極(4934) 伍豐(8076)

穩懋(3105) 菱生(2369) 永豐餘(1907) 精材(3374) 盛群(6202)

合勤控(3704) 昇達科(3491) 金像電(2368) 台郡(6269) 霖宏(5464)

華通(2313) 宣德(5457) 良維(6290) 錦明(3230) 元太(8069)

旺矽(6223) 久元(6261) 廣宇(2328) 華晶科(3059) 信昌電(6173)

鴻準(2354) 奇鋐(3017) 台嘉碩(3221) 加高(8182) 長興(1717)

富旺(6219) 禾瑞亞(3556) 聚和(6509)

6.賣超前20名：

金融股：

臺企銀(2834)

電子股：

群創(3481) 聯電(2303) 廣宇(2328) 日月光投控(3711) 鴻準(2354)

欣銓(3264) 彩晶(6116) 合晶(6182) 漢磊(3707) 南茂(8150)

傳產股：

大同(2371) 華夏(1305) 亞聚(1308) 陽明(2609) 華航(2610)

永光(1711) 第一銅(2009) 大成鋼(2027) 廷鑫(2358)

(時報資訊)

#外資賣超

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