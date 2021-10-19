【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211018)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台新金(2887) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 中壽(2823) 英業達(2356)
台肥(1722) 榮剛(5009)
2.連續買超四日的股票：
鴻海(2317) 國泰金(2882) 東捷(8064) 台灣高鐵(2633) 合庫金(5880)
新光金(2888) 宏遠證(6015) 華新(1605) 台航(2617)
3.連續買超三日的股票：
正新(2105) 中信金(2891) 亞泥(1102) 友達(2409) 金居(8358)
如興(4414) 第一金(2892) 彰銀(2801) 大聯大(3702) 台船(2208)
新唐(4919) 類比科(3438) 南亞科(2408) 威剛(3260) 鈺創(5351)
立凱-KY(5227) 國統(8936) 浩鼎(4174) 嘉聯益(6153) 飛宏(2457)
均豪(5443) 日揚(6208) 優群(3217) 普誠(6129) 合一(4743)
長科*(6548) 宏璟(2527)
4.連續買超二日的股票：
和碩(4938) 台灣大(3045) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 台塑化(6505)
南亞(1303) 佳世達(2352) 宏達電(2498) 愛地雅(8933) 王道銀行(2897)
神盾(6462) 福邦證(6026) 開發金(2883) 華南金(2880) 群益證(6005)
康和證(6016) 遠傳(4904) 緯創(3231) 精英(2331) 瑞軒(2489)
福懋(1434) 遠東新(1402) 農林(2913) 國產(2504) 力麒(5512)
茂迪(6244) 嘉晶(3016) 益登(3048) 燦坤(2430) 富喬(1815)
中探針(6217) 信邦(3023) 和鑫(3049) 立碁(8111) 中環(2323)
銘異(3060) 佳邦(6284) 安碁(6174) 達爾膚(6523)
5.轉賣為買的股票：
中鋼(2002) 潤泰全(2915) 晶宏(3141) 新普(6121) 正德(2641)
創惟(6104) 永豐金(2890) 仁寶(2324) 聯發科(2454) 台苯(1310)
東聯(1710) 和桐(1714) 中石化(1314) 中纖(1718) 長榮(2603)
新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)
四維航(5608) 東森(2614) 中菲行(5609) 基泰(2538) 晶豪科(3006)
華邦電(2344) 敦泰(3545) 力旺(3529) 光罩(2338) 富鼎(8261)
德宏(5475) 台表科(6278) 耀勝(3207) 福華(8085) 光洋科(1785)
鈺德(3050) 萬潤(6187) 致振(3466) 晶焱(6411) 台康生技(6589)
天鈺(4961) 驊訊(6237) 志信(2611) 界霖(5285) 大田(8924)
閎康(3587)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 開發金(2883) 中信金(2891) 台新金(2887) 元大金(2885)
兆豐金(2886) 中壽(2823) 國泰金(2882) 合庫金(5880) 第一金(2892)
電子股：
宏碁(2353) 昇貿(3305) 佳世達(2352)
傳產股：
長榮(2603) 中纖(1718) 華新(1605) 新興(2605) 慧洋-KY(2637)
萬海(2615) 和桐(1714)
(時報資訊)
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