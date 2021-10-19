【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211018)

1.外資連續買超五日以上的股票：

台新金(2887) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 中壽(2823) 英業達(2356)

台肥(1722) 榮剛(5009)

2.連續買超四日的股票：

鴻海(2317) 國泰金(2882) 東捷(8064) 台灣高鐵(2633) 合庫金(5880)

新光金(2888) 宏遠證(6015) 華新(1605) 台航(2617)

3.連續買超三日的股票：

正新(2105) 中信金(2891) 亞泥(1102) 友達(2409) 金居(8358)

如興(4414) 第一金(2892) 彰銀(2801) 大聯大(3702) 台船(2208)

新唐(4919) 類比科(3438) 南亞科(2408) 威剛(3260) 鈺創(5351)

立凱-KY(5227) 國統(8936) 浩鼎(4174) 嘉聯益(6153) 飛宏(2457)

均豪(5443) 日揚(6208) 優群(3217) 普誠(6129) 合一(4743)

長科*(6548) 宏璟(2527)

4.連續買超二日的股票：

和碩(4938) 台灣大(3045) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 台塑化(6505)

南亞(1303) 佳世達(2352) 宏達電(2498) 愛地雅(8933) 王道銀行(2897)

神盾(6462) 福邦證(6026) 開發金(2883) 華南金(2880) 群益證(6005)

康和證(6016) 遠傳(4904) 緯創(3231) 精英(2331) 瑞軒(2489)

福懋(1434) 遠東新(1402) 農林(2913) 國產(2504) 力麒(5512)

茂迪(6244) 嘉晶(3016) 益登(3048) 燦坤(2430) 富喬(1815)

中探針(6217) 信邦(3023) 和鑫(3049) 立碁(8111) 中環(2323)

銘異(3060) 佳邦(6284) 安碁(6174) 達爾膚(6523)

5.轉賣為買的股票：

中鋼(2002) 潤泰全(2915) 晶宏(3141) 新普(6121) 正德(2641)

創惟(6104) 永豐金(2890) 仁寶(2324) 聯發科(2454) 台苯(1310)

東聯(1710) 和桐(1714) 中石化(1314) 中纖(1718) 長榮(2603)

新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)

四維航(5608) 東森(2614) 中菲行(5609) 基泰(2538) 晶豪科(3006)

華邦電(2344) 敦泰(3545) 力旺(3529) 光罩(2338) 富鼎(8261)

德宏(5475) 台表科(6278) 耀勝(3207) 福華(8085) 光洋科(1785)

鈺德(3050) 萬潤(6187) 致振(3466) 晶焱(6411) 台康生技(6589)

天鈺(4961) 驊訊(6237) 志信(2611) 界霖(5285) 大田(8924)

閎康(3587)

6.買超前20名：

金融股：

新光金(2888) 開發金(2883) 中信金(2891) 台新金(2887) 元大金(2885)

兆豐金(2886) 中壽(2823) 國泰金(2882) 合庫金(5880) 第一金(2892)

電子股：

宏碁(2353) 昇貿(3305) 佳世達(2352)

傳產股：

長榮(2603) 中纖(1718) 華新(1605) 新興(2605) 慧洋-KY(2637)

萬海(2615) 和桐(1714)

(時報資訊)

#外資買超

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