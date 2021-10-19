達美樂回應廣大粉絲期待，推出Super星期二限量限量快閃特惠活動，今（10／19）消費者可至達美樂官網或APP訂購「超級」系列大披薩，一個只要229元，口味包括超級豪華／超級墨西哥／超級夏威夷等三種選擇，活動限時限量只有一天，需至門市外帶，10月19日凌晨零時起官網及APP開放預約，每家門市限量200個。
全台達美樂超級星期二預計售出超過30,000顆超級系列披薩，除此，透過達美樂官網／APP訂購，單次消費滿399元可再享網路訂購好禮四選一（香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯以及1.25公升可樂）。達美樂同步歡迎消費者加入達美樂會員，每次消費金額將可累積紅利，於下次訂購時免費兌換副食或折抵現金。
(時報資訊)
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