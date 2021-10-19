（持力麗觀光聯合住宿券入住花蓮力麗華美達安可酒店，可享有入住加碼贈晚餐套餐。（圖／力麗觀光飯店集團）

年度最大旅展「2021 ITF台北國際旅展」將於11月5日登場，力麗觀光飯店集團搶先推出線上旅展，自即日起線上開賣一個月，除了有聯合住宿券每張2,999元，另外推出「力麗馬告生態全區神木園一日遊」售價1,690元。為了快速搶攻旅遊市場，力麗觀光推出「早鳥搶先購」優惠，即日起至10月24日期間，線上購買3張聯合住宿券即贈300元抵用券一張，買6張聯合住宿券送「聯合住宿贈品券1張」及「房型升等券1張」。

隨著疫苗施打率提高，民眾出門旅行的意願大幅提升，力麗觀光董事長蔡宗易表示，力麗觀光線上旅展開放消費者即買即用直接訂房，力麗觀光旅展聯合住宿券每張2,999元，適用集團旗下各飯店，包括力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館，馬告生態園區棲蘭山莊、馬告生態園區明池山莊，另外適用於儷山林日月潭館、儷山林墾丁館、墾丁麗昕緹渡假會館、台北久居棧旅店等館別，平日持券即可入住基本雙人房房型，部分館別加價使用，一券在手全台玩透透。

針對一日遊當天來回，力麗馬告生態園區推出「神木園平日一日遊券」，每張售價1,690元，假日可加價300元使用，票券內容包含台北到宜蘭馬告棲蘭神木園區的來回車資及午間餐食。探訪亞洲最大神木聚落，親自體會馬告迷霧森林的難忘美景，感受千年神木芬多精，是輕鬆的療癒森度之旅。

力麗觀光飯店集團2021 ITF台北國際旅展聯合住宿券優惠如后

1.平日入住力麗哲園飯店-日潭館享「精緻雙人房」住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈日月潭紅茶禮盒乙份。平日入住力麗哲園飯店-月潭館，享「精緻雙人房」住宿乙晚與活力早餐兩客外，另贈日月潭紅茶禮盒乙份，再送一位12歲以下兒童入住(不佔床)。

2.持券加價1,000元，即可平日入住儷山林會館-日月潭館「豪華山景雙人房」乙晚與活力早餐兩客，另贈日月潭紅茶禮盒乙份；或持券折抵日月潭館內的魚藻餐廳餐飲消費3,400元(須提預約訂位)。

3.平日入住花蓮力麗華美達安可酒店，享「精緻雙人房」住宿乙晚與活力早餐兩客外，還加贈「精緻晚餐套餐兩客，並可獲得「旅行收納袋四件組」，此外加價1,600元可直接升等豪華家庭四人房(含4客早餐及晚餐)；或持券折抵吉安廳餐飲消費3,400元(須提預約訂位)。· 持券加價300元，即可平日入住力麗馬告生態園區的棲蘭山莊「歐式雙人房」住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「棲蘭森林遊樂區門票兩張」。持券加價300元，即可平日入住力麗馬告生態園區的明池山莊「雅緻雙人房」或「原野雙人房」住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「明池森林遊樂區門票兩張」。

4.持券11-3月入住歷歷儷山林會館-墾丁館「精緻雙人房」享住宿乙晚與活力早餐兩客外，另贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」；持券4-6月及9-10月入住加價800元，即可升等「豪華家庭房」乙晚與活力早餐四客。

5.持券入住墾丁麗昕緹渡假會館，可享「精緻雙人房」可住宿兩晚與早餐兩客(提供兌換券)，加價1,000元可升等家庭四人房(每房每晚)。

6.持券可入住台北久居棧旅店「豪華雙人房」或「豪華雙床房」可享優質住宿乙晚，另外加贈「免費續住第三晚」或享「乙晚入住三間房」。

配合2021 ITF台北國際旅展於11月5日至11月8日在南港展覽館舉辦，力麗觀光除了參加在南港的現場旅展，並自即日起進行線上旅展，讓喜愛線上購物的消費民眾購買旅展優惠，即日起至10月24日期間，線上購買3張聯合住宿券即贈300元抵用券一張，買6張聯合住宿券送「聯合住宿贈品券1張」及「房型升等券1張」，預估隨著疫情逐漸解封，加上住宿券優惠的加持，飯店在第四季的住房率可望大幅提升。線上旅展網址

(時報資訊)