時報-10/18NYMEX原油期貨

項目 10/18 10/15 漲跌

11月輕質原油(美元/桶) 82.44 82.28 +0.16

11月熱燃油(美元/加侖) 2.55 2.57 -0.02

11月RBOB汽油(美元/加侖) 2.49 2.49 -

(鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#原油期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
紐約近月天然氣
4.989 -0.42
紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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