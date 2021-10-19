【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 12月棉花期貨10/18收盤每磅107.04美分，下跌0.29美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
紐約近月天然氣
4.989 -0.42
紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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