【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】19日隔夜美股漲跌不一，那斯達克與標普500指數雙雙連4日走高。特斯拉以及Netflix等多家大廠將在本周陸續公佈財報。美國銀行示警，停滯性通膨或者經濟衰退即將到來，聯準會無法掌握已失控的通膨。美交通部承認，供應鏈斷鏈問題可能會延燒至2022年。道瓊跌36.15點或0.1%，收35258.61點；那指漲124.47點或0.84%，收15021.81點；標普500漲15.09點或0.34%，收4486.46點。
迄今為止已有41家標普500成分公司公佈財報，其中8成每股盈餘都超出預期，若一切順利，標普500內的成份股，第3季獲利成長可望有3成之多，漲幅亦創2010年以來單季最高。
另外，許多知名大廠將在本周與下周陸續公布財報。像是Netflix、嬌生、美國聯合航空和寶潔，將於美國時間19日發布。還有特斯拉、Verizon和IBM等均將在本周公布業績。
金融股包括摩根士丹利、摩根大通和高盛等打頭陣下，美股超級財報首周表現優異，也將美股主要指數推升至歷史高點附近。目前，道瓊離歷史最高點差不到1%，標普500和那指也各自差1.6%和3.3%。
供應鏈斷鏈問題上，美國交通部17日曾表示，美國供應鏈斷鏈一事可能延燒到2022年，許多公司正被供貨不足搞得是焦頭爛額。信評機構穆迪就認為，美國供應鏈供貨青黃不接的問題，可能還會再進一步惡化後才能好轉。
美東時間18日，美國公布9月製造業生產下降0.7%，8月修正為減少0.4%，包括礦產和公用設施在內的總體工業生產更是跌1.3%，較市場預估的成長0.1%正好相反。
因此分析師認為，美國9月製造業生產意外下滑，恰恰好反映供應鏈斷鏈，原材料短缺等帶給美國製造業生產壓力。
在美債方面，10年期公債殖利率回升至1.61%以上。2021年迄今，美債殖利率上漲導致科技族群股價出現上壓。因為，市場在美債殖利率上漲時，部分資金會從成長型科技股流入價值型股票上。
美國銀行認為，美國5年期和30年期公債殖利率潰堤，表明停滯性通膨或者經濟衰退正要到來。同時，美國聯準會已無法控制通膨後市發展，預估2022年將是利率激烈震盪的一年。
在個股表現上，下跌3%的迪士尼股價走低，因券商巴克萊下修投資評等，並預測迪士尼影音串流訂戶的成長率將趨緩。
跌0.89%的福特汽車，宣佈將投資2.3億英鎊在英格蘭北部的車廠生產電動車零組件。這家工廠是福特首家位於歐洲的電動車零組件生產線，預計從2024年中開始生產。
據國外媒體報道，全球第4大車廠Stellantis，正與韓國LG LG Energy Solution合作，這兩家公司將在北美設立一家全新的電池製造廠，目標是年產能達到40 GW。這座荷韓合建的電池廠計劃在2022年第二季破土，預定2024年首季加入生產行列。
據悉，美國媒體巨擘Netflix靠著魷魚遊戲，已入袋約9億美元。而這部製作成本僅約兩千多萬美元的韓劇，開播一個月已成為Netflix有史以來全球收看率最高的電視劇。同時，Netflix也收漲1.54%。
(時報資訊)
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