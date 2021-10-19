時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.原油瘋漲，年底奔100美元/桶。(工商時報)
2.陸第三季GDP年增率，意外跌破5%。(工商時報)
3.財長：碳費為主，暫不推碳稅。(工商時報)
4.MIH三款電動車，光速亮相。(工商時報)
5.台中水湳地王標售，挑戰3高。(工商時報)
6.高端股票交易有異常，櫃買中心已移送5次資料給檢調。(中國時報)
7.黃天牧:台股資金動能沒問題。(經濟日報)
8.美高通膨，預期延續到明年。(經濟日報)
9.超微、NVIDIA明年信心爆棚，台積電獨吞HPC大單落袋。(電子時報)
10.IC設計尚未看到供需平衡點，短期仍傾向拉高庫存。(電子時報)
大陸頭條：
1.首只國貨ETF上市，資本市場助力民族品牌崛起。(上海證券報)
2.北京增值電信、文化等領域對外資放開限制。(上海證券報)
3.紫光集團重組獲重要進展：已確權債務規模上千億元。(證券時報)
4.廣交會釋放多重利好，外貿轉型升級迎新契機。(經濟參考報)
5.前三季度居民人均可支配收入增長9.7%。(經濟參考報)
國際頭條：
1.德國仍預計，不會出現天然氣供應短缺問題。﹙路透社﹚
2.美國國防部長奧斯汀稱，密切關注中國先進武器開發。﹙路透社﹚
3.Facebook計劃在歐盟雇傭1萬人打造元宇宙。﹙路透社﹚
4.阿里巴巴面臨又一威脅，中國消費者擁抱新購物方式。(華爾街日報)
5.中國第三季經濟年增速大幅放緩至4.9%。(華爾街日報)
6.全球能源危機背後，可再生能源未至，化石燃料投資撤離。(華爾街日報)
(編輯整理：張嘉倚)
(時報資訊)
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