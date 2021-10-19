【時報-台北電】美國10 年期公債殖利率一度升破1.61%，中國第 3 季經濟成長年增率驟降至4.9%，APPLE舉辦秋季第二場新品發表會，新款MacBook Pro亮相，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.10至0.84％，美股四大指數短期偏多整理。台積電ADR上漲0.4%。

台股回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利反彈持續。指數支撐為16,400點至16,500點，壓力為17,000點至17,100點。KD開口向上，9日K值突破50，反彈有機會延續。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為197點附近，壓力為210點左右，KD技術指標開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

觀察台股指數是否能站回並站穩月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、預期10月營收、第四季營運正向、2022年展望佳、半導體、電動車、PCB、原物料、金融、生技、集團股等。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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