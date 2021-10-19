振興五倍券正式上路後，各部會加碼券於12日起連續四周抽籤，「國旅券」已於上周抽出60萬份，今（19）日上午10時30分將進行第二次抽籤，預計抽出5組號碼（兩碼），若未滿60萬份則會再加抽「三碼」獎號；下午15時30分則進行第二輪「i原券」抽籤，兩種加碼券面額皆為1000元。
有關加碼券抽籤規則、如何得知中籤呢？以下為《中時新聞網》特別整理相關資訊：
★登記時間：各加碼券於10/12至11/05共4周進行抽籤，周周抽。活動期間每周五23:59截止加碼券登記，周六00:00以後登記者，將參加次一周抽籤活動。
★每日抽籤券別：
周二上午：國旅券（1000元）、下午：i原券（1000元）
周三上午：農遊券（888元）、下午：藝Fun券（600元）
周四上午：動滋券（500元）、下午：客庄券（500元）
周五上午：地方創生券（500元）
★抽籤規則：每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。若抽中不只一種加碼券，則以優先抽出的加碼券為主，如上周「國旅券」、「藝FUN券」都有一組中籤號碼為98，但因國旅券抽籤時間較早，所以中籤者只會抽到國旅券。
★如何知道有沒有中籤：上午10:30抽籤，當日下午17:00會公告並發送中籤簡訊；下午15:30抽籤，隔天上午08:00會公告並發送中籤簡訊。
(時報資訊)
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