德國上月舉行國會大選，未來新政府的台灣政策動向備受關注。智庫學者與未來的執政黨議員建議，鑑於中國壓力日增，德國應擴大與台灣來往，並支持台灣參與國際。

德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik，請建立譯名檔）中國問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）和沙卡吉（Alexandra Sakaki）表示，近來中國軍機頻繁入侵台灣的防空識別區，並透過網路攻擊、假訊息、經濟制裁等方式對台灣施壓，引起西方國家接連表態支持台灣。

七大工業國集團（G7）6月在峰會公報強調台海穩定的重要性；本月初美國、英國、日本、加拿大、荷蘭也在鄰近台灣的沖繩海域進行軍事演習，向中國發出警告。

瓦克爾和沙卡吉在柏林「每日鏡報 」（Der Tagesspiegel）聯名撰文建議，鑑於中國對台施壓力道日增，德國在外交上未承認台灣的前提下，應「擴大與台灣這個民主價值夥伴的關係」，並公開挺台參與國際組織，支持台灣擴大國際空間。

柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）13日舉辦線上研討會，可望在接下來4年執政的社會民主黨（SPD）和自由民主黨（FDP）外交專家也強調支持台灣參與國際的重要性。

在社民黨國會黨團擔任外交發言人的施密德（Nils Schmid）首先表示，台海現狀不應被中國單方面用武力改變，台灣人民應該在沒有脅迫的情況下決定自己的路。

施密德還說，德國應支持台灣加入世界衛生大會（WHA）等國際組織，並與台灣在學術、經濟、政治等領域維持來往。

他強調，台灣的半導體和高科技產業對德國和歐洲十分重要。

自民黨議員伏格爾（Johannes Vogel）指出，台灣是德國政府未來幾年最棘手的議題之一，將台灣納入國際組織具有象徵性的效果；台灣抗疫如此成功卻被世界衛生組織（WHO）排擠，實在很奇怪。

他建議歐洲、北美以及日本、紐西蘭等民主國家應成立中國政策的論壇，討論如何阻止中國武力攻台。

德國上月26日舉行國會大選，得票率最高的社民黨與兩小黨綠黨、自民黨在初步的試探性會談後，近日即將展開正式的談判，以成立3黨聯合政府為目標。

如果談判進展順利，年底前可望誕生新政府，由社民黨的蕭茲（Olaf Scholz）出任德國下一任總理。

(時報資訊)