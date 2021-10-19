根據美國聯準會（Fed）發布最新統計資料指出，今年第二季全美前10％富人共持有89％的美國股票，該比重創下有史來最高紀錄，這也凸顯在美國貧富差距日益拉大下，股市在其中扮演相當重要的角色。

至於其他90％的美國民眾則持有11％股票，略低於疫情前的12％。

此外資料還顯示，在疫情期間，位於美國前1％的超級富豪，透過股票與共同基金總共賺取超過6.5兆美元。但其餘的90％卻僅增加1.2兆美元財富。

(時報資訊)

#美股 #Fed #富人

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