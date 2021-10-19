【時報記者林資傑台北報導】培植物聯網創新產品邁向商品化的「物聯網智造基地」成立即將屆滿4周年，今年將在22、23日首度擴大舉辦「台灣智造跨界串聯」成果展，規畫6場「跨界智造」主題座談會、匯集7大跨產業創新物聯產品，展示台灣智聯網（AIoT）跨域整合應用實力。
物聯網智造基地在經濟部工業局支持下，於台北、台中、高雄承接創意／資源重新盤整挖掘任務，至今已集結逾百家專家業者籌組服務團，囊括開發所需的全階段資源，並提供國產IC技術開源、產品開發、產業應用等機制服務，完整建構台灣製造技術實作產業鏈。
隨著創立即將屆滿4周年，物聯網智造基地將在華山1914文化創意產業園區東2C倉舉辦「台灣智造跨界串聯」成果展，邀集產官學界代表齊聚，為「國產IC×創新物聯×跨域應用」啟動鏈結儀式，共同展現台灣AIoT跨域整合應用的堅強實力。
此次成果展規畫「健康照護．醫療．生活」及「智慧製造．傳產轉型」2大展區，橫跨健康照護、新時代醫療、智慧生活、數位傳承、傳產轉型／遠距維運、傳產數位訓練、廠房可視化／預診斷等7大產業創新物聯成果展示。
此外，成果展將舉辦6場跨界智造主題座談會，邀請國內IC業者、物聯網智造基地服務團、場域業者及智造基地輔導團隊，針對國產IC AIoT布局、國產IC開源應用、IoT跨域應用、傳產數位轉型、機構鏈結創意挖掘、學研專題商品化等主題分享。
同時，座談會特別邀請「物聯網智造基地」所培植的國內16家物聯新創團隊，蒞臨現場分享成功案例，民眾可免費提前報名參加。基地今年亦特別規畫「線上同步直播」，使民眾在線上也能遠端即時觀展。
(時報資訊)
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