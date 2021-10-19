【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.我國碳費機制最快2023年出爐，碳稅則暫不推行。財長蘇建榮18日出席財政委員會備詢時表示，考量到碳稅、碳費有重複課徵情況，我國將依照環保署規劃，先以課徵碳費為主。

2.受到中國大陸限電等因素影響，太陽能上游包括矽晶圓、玻璃和EVA膜等材料仍有高達兩位數的漲幅，10月份太陽能模組材料成本高漲，預期11月漲勢持續。太陽能業者預期未來成本易漲難跌，呼籲躉購費率應反映成本，否則將抑制台灣電廠的投資建置意願，太陽能裝置目標恐將再跳票。

3.由於國際各國瘋搶能源，導致國際原油價格飆漲，經長王美花18日表示，針對國際油價有上漲趨勢，中油有二項機制緩衝，也就是亞鄰最低價及油價穩定機制，不會衝擊到民生。

4.裕隆集團與鴻海集團合資成立的鴻華先進，成立短短一年開發出Model C、E、T等三款電動車，並在18日在鴻海科技日活動上首度公開。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮宣布，裕隆自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，集團旗下「納智捷」及「中華」，將是鴻華先進產品平台的首發客戶。

5.今年以來維繫台股人氣最重要的二大族群－半導體股與航運股，18日雙雙失寵，尤其台積電大跌10元失守季線，各電子次族群龍頭股，包括鴻海、研華、矽力-KY、國巨，以及貨櫃三雄等均大跌，致加權指數以跌75點中黑棒作收，險守16,700點，月線約16,800點壓力不輕，成交值僅2,719億元。

6.又見重磅級百億土地標售案登場！號稱台中市水湳經貿園區「地王」的文商段2,987坪土地，18日宣布年底12月28日正式開標，標售底價高達113.5億元，將同時挑戰中台灣標售底價、每坪單價、容積單價的史上三新高紀錄。負責辦理標售作業的世邦魏理仕指出，若成功脫標，未來開發後每坪售價將有機會追上台北。

7.新冠肺炎本土疫情趨緩，振興五倍券10月8日上路拚消費外，國營事業也將帶頭點火擴大內需，經濟部所屬油電糖水四家國營事業，明年度編列資本支出2,436億元，較今年度大幅成長7.5％，尤其台電將斥資1,758億元，扮演領頭羊角色，未來機電、電線電纜及營建工程等關聯產業，可望吃大補丸。

8.國內疫情18日首度出現4月8日以來沒有新增本土、境外移入，也沒有死亡個案的「三零」。疫情持續平穩，11月1日之後是否離降為一級警戒近了？衛福部長陳時中18日於立法院受訪首度鬆口表示：「可以這樣說」，疫苗若足夠，11月有望開放疫苗混打。另交通部長王國材也宣布，19日起放寬海陸空大眾運輸場站飲食，11月8日開放高鐵自由座及站票。

9.中央銀行公布9月銀行人民幣存款餘額減少人民幣3.32億元至人民幣2,375.05億元，創十個月新低水準。

10.全球車市自去年底反轉回溫，今年來汽車需求強勁，尤其電動車加速成長的趨勢明確，惟汽車晶片缺貨是比較不確定的因素，不過汽車由機械產品走向電子產品的方向不變，帶動更高階PCB製程需求出現，對於相關供應鏈來說會是不錯的成長動能。

法人表示，汽車展望依舊強勁，尤其看好電動車未來成長潛力，預期相關汽車板供應商如臻鼎、健鼎、泰鼎、敬鵬、定穎、高技、燿華等多家業者有望持續受惠。另外，高頻高速材料在車元電子的滲透率逐漸提升，銅箔基板（CCL）如台光電、聯茂、騰輝也在受惠行列中。

(時報資訊)