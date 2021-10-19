【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以28.015元兌一美元收市，升值1.2分，成交值為9.29億美元。
2.集中市場18日融資減為2455.16億元，融券增為591973張。
3.集中市場18日自營商買超2.55億元，投信賣超5.09億元，外資買超32.82億元。
4.光寶科第三季毛利率創下同期最佳，但受到路燈壞帳提列、業外收入減少影響，第三季稅後獲利為30.8億元，季減24％，比去年同期小增3％，然而上半年業外表現佳、第二季本業獲利好，前三季稅後獲利達113.77億元，年增42％，EPS更以4.9元創下同期歷史新高。光寶總經理邱森彬表示，雖然缺料嚴峻，第四季營收可望繳出年增與季增，毛利率也能優於去年同期。
5.IC通路暨零組件製造業者敦吉近年固守通路業務，並積極開拓製造與驗證服務事業群，轉型效益發酵下，公司結算，第三季毛利率繳出24.18％歷史新高，推升單季獲利首度站上2億元大關，達2.08億元，較去年同期成長16.37％，累計前三季EPS達4.17元，亦創史上同期新高紀錄。
6.5G通信、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等三大新應用市場對晶片的高度客製化需求，包括小晶片（chiplet）或晶片塊（tiles）等異質晶片設計順勢成為市場新顯學，晶圓級或晶片預燒測試（burn-in）成為確保晶片效能的必要製程，訂單能見度已看到明年下半年且產能供不應求。法人看好京元電、矽格、雍智、穎崴相關訂單一路看旺到明年下半年。
7.英特爾（Intel）、超微（AMD）預期將先後推出全新一代PC平台，屆時將導入DDR5及新處理器核心。法人指出，電源管理IC設計廠茂達推出的DDR5電源管理IC已經進入量產階段，2022年將放量出貨，且搭配CPU使用的Vcore，預計將於2022年下半年量產，茂達屆時有望同步大啖英特爾、超微新訂單。
8.統振9月合併營收為2.29億元；累計2021年第三季合併營收為7.58億元；累計2021年前三季營收為22.17億元，排除統達後去年同期營收（去年9月分割子公司），前三季營收季減5.24％。
9.中鋼18日舉行秋季祈福典禮，中鋼董事長翁朝棟表示，今年前三季不管在降低成本、發展精緻鋼品和高品級鋼品上都有顯著的成效，且上半年亞洲鋼廠淨利率和營益率排名上、更是第一名；中鋼將於19日公布前三季財報，也可望有亮眼的成績表現。
10.亨泰光繼自結前八月稅後純益1.97億元，年增114％，EPS以8.18元創下年度新高佳績後，由於大陸高單價新品銷售佳，工廠啟動三班制趕工出貨，法人看好全年獲利有挑戰一個股本實力。
(時報資訊)
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