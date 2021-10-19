【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.19日隔夜美股漲跌不一，那斯達克與標普500指數雙雙連4日走高。特斯拉以及Netflix等多家大廠將在本周陸續公佈財報。美國銀行示警，停滯性通膨或者經濟衰退即將到來，聯準會無法掌握已失控的通膨。美交通部承認，供應鏈斷鏈問題可能會延燒至2022年。道瓊跌36.15點或0.1%，收35258.61點；那指漲124.47點或0.84%，收15021.81點；標普500漲15.09點或0.34%，報4486.46點。
2.蘋果MacBook Pro改為劉海屏幕。蘋果於美西時間18日舉行2021年第二場秋季發布會，宣布推出高端MacBook Pro、自製晶片M1系列與AirPods新款耳機。
3.原油瘋漲，年底每桶奔100美元。儘管全球經濟擴張速度放緩，但交易商仍熱烈押注油價可望持續瘋漲。據買進選擇權數據顯示，交易員看好美國原油價格最快於今年12月突破100美元，而倫敦油價將於明年12月飆破每桶200美元的歷史新高。
4.商品狂飆，對沖基金賺翻了。在全球能源危機加劇之際，押注商品價格將狂漲的對沖基金今年前九個月收穫滿載，報酬率已經超出兩成。根據PivotalPath數據提供商的資料顯示，今年前九個月，全球宏觀商品對沖基金的平均漲幅高達23.2％，在該期間股票能源對沖基金的平均報酬率則為12.3％。
5.印度面臨電力危機，恐衝擊經濟。印度電力危機日益惡化，因該國經濟回溫帶動用電需求，但燃煤短缺依舊，發電廠煤炭平均只剩四天庫存量，印度北部10月上半每日停電14小時。一旦缺電衝擊工業產出，勢必將威脅該國正在起步的經濟復甦。
6.數百萬人無法負擔昂貴電費，今冬無法取暖的歐洲人將大增。今年以來全球經濟復甦使能源需求暴增，天然氣及煤價屢創新高，電費也水漲船高，讓即將迎接寒冬的歐洲人皮皮剉。歐盟勞工執委施密特（Nicolas Schmit）警告，今年冬天因能源貧窮而無法取暖的歐洲人口將大幅增加。
7.一成發電量將退役，加州急覓電。加州未來幾年將有好幾座化石燃料發電廠與一座核電廠關廠除役，預計因此將減少近一成的發電量，為避免出現缺電的危機，加州正積極覓電以掌握可靠電力來源。
8.英特爾喊話，盼美補助半導體。蘋果Mac改用自家晶片後英特爾一直耿耿於懷。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日宣稱有朝一日贏回蘋果芳心，方法是推出比蘋果更優秀的晶片，儘管過程可能費時數年。他也呼籲美國政府補助半導體業。
9.印尼豪雨，重擊煤炭出口。印尼是煤炭出口大國，近期進入雨季後的連場豪雨，已影響到當地幾個重要煤礦的開採活動，使印尼面對要達成其煤炭出口目標的挑戰變得愈來愈大。
10.經濟風險將大過疫情，供應鏈打結 完美風暴盤旋。最新調查顯示，供應鏈受阻不斷推升物價壓力並且抑制產出，美國經濟所面臨的高通膨壓力將持續至2022年。經濟學家認為，供應吃緊、勞力短缺，對經濟造成的風險大過新冠疫情。
11.一櫃難求，美玩具商改運小商品。年終購物季將至，不過面臨全球海運一櫃難求，美國玩具業者只好改弦易轍，轉而運送小型與可擠壓玩具以維持利潤。
(時報資訊)
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