【時報-盤前掃瞄】技術面：
1.台股前一交易日收跌75.73點，為16705.46點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為2693.80億元，5日均量為2723.17億元，10日均量為2862.45億元。
3.5日均線16536.95點，10日均線16530.13點，20日均線16798.87點。
4.5日RSI為56.70，10日RSI為48.42。
5.9日K值為61.39，9日D值為45.50。
6.20日乖離率為-0.56。
7.元富投顧：目前台股短線暫時化解破16000年線的壓力，但上檔16800~17000月線、季線尚未有攻擊量突破，16200~17000區間來回震盪，利用拉回汰弱換強。
(時報資訊)
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