【時報-台北電】證交所2021年10月18日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少8.67億元，成為2455.16億元，融券餘額較前一日增加690張，成為591973張。(資料來源:證交所)

(時報資訊)

#集中市場 #融券餘額

延伸閱讀