【時報-台北電】台指期週一下跌55點至16725點。價差方面，台指期轉為正價差19.54點，電子期轉為正價差0.32點，金融期轉為逆價差-1.2點。現貨部分，三大法人買超29.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1210口至-9384口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1352口至-19002口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1557口至-4892口。
高盛上週五公布財報，繳出亮眼成績單，美股由銀行股領軍，道瓊上漲1.09%，創今年6月以來的最佳單週表現，標普500上漲0.75%，那指上漲0.5%、費半上漲0.7%。週一台股開高震盪走低，大盤上方獲利了結賣壓沉重，指數紅翻黑，紡織、金融股為撐盤要角，電子股表現疲弱，終場下跌0.45%，收16705.46點。電子權值股來看，晶圓雙雄台積電、聯電尾盤遭大單調節，終場分別收590元、58.4元，散裝航運受SCFI運價指數回檔影響，裕民、中航重挫超過5%，而紡織類股獲買盤點火，弘裕收漲停，金融股普遍收紅，新光金上漲2.51%。籌碼面來看，外資買超32.82億元，三大法人合計買超29.02億元，技術面來看，台股目前面臨月線反壓，若要突破壓力需外資帶量，預期短期呈現上有壓、下有撐的整理格局。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17000點，賣權未平倉最大量集中在16400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13降至1.01。VIX指數上漲0.28至20.45。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)
(時報資訊)
#台指期
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