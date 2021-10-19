【時報-台北電】上周五美國9月零售銷售月增0.7%，遠高於市場預期的月減0.2%。另外，美國鋁業周四盤後公布的上季財報優於市場預期，周五股價大漲15.23%。高盛公布的財報亦亮眼，此前公布的多檔金融股財報普遍優於預期。美股財報亮眼與經濟數據佳，激勵上周五美股四大指數全面上漲。
由於中國官方公布的第三季GDP年增率為4.9%，低於市場預期，上周五美股四大指數全面上漲的氣氛未能延續，周一加權指數開高走低下跌75.73點，終場收在16705.46點，跌幅0.45%，期現貨正價差19.54點。三大類股漲跌互見，金融與傳產分別上漲0.6%與0.26%，電子下跌0.96%。
次族群部分，上市紡織纖維、化工與油電燃氣類股指數相對強勢，分別上漲2.18%、1.89%與1.84%，其他電子、航運與半導體相對弱勢，分別下跌1.64%、1.56%與1.31%。加權指數目前已經突破十日線壓力，昨日一度突破月線壓力後隨即拉回月線之下，由於本周三為期權結算日，預期市場上下波動加大，不過度追價，區間操作為主。
籌碼面部分，外資現貨買超32.81億，期貨淨空單增加1343口至19002口，十大交易人與特定法人合計賣出488口。周選支撐與壓力區落在16400至17000之間，P/C Ratio降至1.01，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)
(時報資訊)
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