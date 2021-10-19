【時報記者郭鴻慧台北報導】東洋(4105)內部人員涉及內線交易案，董事會決議解任涉嫌內線交易的總經理施俊良，將由董事長林全暫兼總經理一職，並啟動總經理人選徵詢作業。

原任台灣東洋總經理施俊良、副總經理屈志源，因違反證交法事項，接受士林地檢署調查中，董事會昨日做成決議，同意兩人提出辭職並解除職務，轉任專案顧問以完成任內尚未完成部分專案業務。

東洋指出，總經理遺缺將依此發展目標，同步啟動徵詢，擬延攬業界正派經營、正直誠信理念相符的適合人士擔任。而在徵詢期間，總經理職務由董事長林全擔任。另重症醫療事業群主管一職改由資深總監賴其相擔任。

台灣東洋董事長林全昨日特別出席內部訓練課程並對同仁表示，去年接洽BNT疫苗時，就對內提醒要嚴守法遵。對於部分同仁未能禁得起檢驗感到失望與痛心，希望犯錯的同仁要有承認錯誤以及修正道德思維的勇氣與決心。同時，也勉勵同仁要引以為鑑，記取教訓，避免再發生類似事件，並共同建立新的企業文化，為公司走向國際市場，成為受人尊敬的國際級公司而努力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意